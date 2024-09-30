Dias Europeus do Patrimônio: um olhar retrospectivo em fotos!
Publicado em
Muitos de vocês participaram da visita ao canteiro de obras do resort Limeil-Brévannes em 22 de setembro!
A visita guiada conduzida pela equipe do projeto foi um grande sucesso e agradecemos pelo entusiasmo!
O C1 Cable, o primeiro teleférico urbano da Île-de-France, certamente fará parte do patrimônio da região da Île-de-France e o povo de Val-de-Marne será o primeiro a se beneficiar.
Nos próximos meses, daremos passos decisivos adicionais no avanço do projeto C1.
©Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier