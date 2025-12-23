O C1 Cable está em boas mãos

Você provavelmente já os viu desde 13 de dezembro!

Desde a entrada em funcionamento do Cabo C1, as equipes operacionais Bus Marne et Seine e Cable C1 foram totalmente mobilizadas para garantir o funcionamento adequado do teleférico, a serviço dos passageiros. Apesar da grande curiosidade e da presença excepcional, o C1 te transporta sem problemas! Paradas temporárias de alguns segundos a alguns minutos às vezes surpreendem, mas são normais e necessárias para regular o fluxo de passageiros, facilitar o embarque ou desembarque de uma pessoa com mobilidade reduzida que precisa de mais tempo para se acomodar, e no caso de bloquear as portas com um carrinho de bebê ou uma bolsa.