Villa Nova

Um resort entre a cidade e os campos

A estação está localizada em Villeneuve-Saint-Georges, no distrito de Bois Matar, ao longo da Avenida J.-F. Kennedy, próximo à escola Anne Sylvestre e em frente ao distrito residencial. Como estação terminal, suas dimensões foram reduzidas ao mínimo para preservar a área agrícola e preservar as vistas da cidade para a natureza. É também por essa razão que seu design arquitetônico se baseia no uso do vidro para criar um jogo de transparência entre os espaços, permitindo que a luz e as vistas fluam entre os campos e a cidade.

Quando for comissionada, a área de decolagem oferecerá aos passageiros e transeuntes o espetáculo de cabines em movimento contra um cenário de campos agrícolas.

Um espaço público completamente renovado

Uma calçada larga será construída em frente à estação e os passageiros poderão acessar facilmente as plataformas, mesmo em caso de tráfego intenso.

No lado da frente, a ampliação do espaço permitirá integrar assentos, uma ciclovia de mão única e plantios. Na borda do pátio, a borda com o campo é tratada por uma faixa vegetal diversificada que oferece flores variadas ao longo do ano.