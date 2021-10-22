Um terminal multimodal

Localizada com vista para a RD1, a estação de cabo C1 Créteil - Pointe du Lac estará em interconexão direta com a estação terminal do Metrô 8, bem como com as muitas linhas de ônibus existentes. Na junção de todos esses modos, o teleférico enriquecerá e fortalecerá esse centro multimodal.

Futuros usuários do C1 Cable estarão assim conectados à rede pesada da Île-de-France para alcançar Paris ou o futuro Metrô 15, em apenas três estações do Metrô 8.

Uma viagem de passageiros simplificada e ecológica

Uma nova passarela de 80 metros de comprimento, convertida em um calçadão plantado, ligará as estações Cable C1 e Metro 8 ao shopping François Mitterrand. Nivelada em uma inclinação suave, facilitará conexões para todos. Os passageiros acessarão as plataformas Cable C1 diretamente no mesmo nível e as plataformas do metrô da linha 8, a partir do mezanino do prédio de passageiros, por uma escada e um elevador. Os pontos de ônibus existentes também estarão acessíveis mais rapidamente graças à nova passarela.

Generosamente plantado, esse calçadão reservado para meios de transporte suaves e a travessia da RD1 acalmará a área. Os plantios serão compostos por plantas perenes, gramíneas e arbustos. O mobiliário urbano para descansar ou esperar completa o conjunto.