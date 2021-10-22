Consulta prévia

2 reuniões públicas em Limeil-Brévannes e Villeneuve-Saint-Georges,

5 encontros de campo (na estação Pointe du Lac, no mercado de Valentin, no distrito de Bois Matar em Villeneuve-Saint-Georges, no distrito de Temps Durables e próximo à rua Émile Zola em Limeil-Brévannes).

Consulta continua

A consulta continuou ao longo dos estudos preliminares em 2018. Ao todo, mais de 50 reuniões foram realizadas para apresentar o progresso do projeto e discutir o andamento com todas as partes interessadas (serviços técnicos, autoridades eleitas, moradores locais, associações, o público em geral), incluindo:

3 encontros com os moradores de Créteil,

2 reuniões com associações PRM,

1 evento para o público em geral, com entretenimento e informações, está no "La fête du câble" em Limeil-Brévannes,

1 reunião das partes interessadas no Conselho Departamental,

1 reunião pública em Limeil-Brévannes.

Um projeto submetido ao inquérito público

Um novo momento para trocas e informações, a investigação pública ocorreu de 25 de março de 2019 até 11 de maio de 2019. Além dos diversos métodos de coleta de opiniões (registros em papel e eletrônicos, e-mail e correio), o público pôde novamente participar dos debates e dar sua opinião sobre as características e condições de inserção do projeto em seu ambiente: