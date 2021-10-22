Diálogos
Consulta prévia
- 2 reuniões públicas em Limeil-Brévannes e Villeneuve-Saint-Georges,
- 5 encontros de campo (na estação Pointe du Lac, no mercado de Valentin, no distrito de Bois Matar em Villeneuve-Saint-Georges, no distrito de Temps Durables e próximo à rua Émile Zola em Limeil-Brévannes).
Consulta continua
A consulta continuou ao longo dos estudos preliminares em 2018. Ao todo, mais de 50 reuniões foram realizadas para apresentar o progresso do projeto e discutir o andamento com todas as partes interessadas (serviços técnicos, autoridades eleitas, moradores locais, associações, o público em geral), incluindo:
- 3 encontros com os moradores de Créteil,
- 2 reuniões com associações PRM,
- 1 evento para o público em geral, com entretenimento e informações, está no "La fête du câble" em Limeil-Brévannes,
- 1 reunião das partes interessadas no Conselho Departamental,
- 1 reunião pública em Limeil-Brévannes.
Um projeto submetido ao inquérito público
Um novo momento para trocas e informações, a investigação pública ocorreu de 25 de março de 2019 até 11 de maio de 2019. Além dos diversos métodos de coleta de opiniões (registros em papel e eletrônicos, e-mail e correio), o público pôde novamente participar dos debates e dar sua opinião sobre as características e condições de inserção do projeto em seu ambiente:
- 16 escritórios da Comissão de Inquérito nas 4 cidades envolvidas no projeto
- A investigação pública possibilitou a coleta de um grande número de contribuições: foram recebidas 1.227 opiniões, das quais 78% foram favoráveis.
- O relatório de inquérito público elaborado pela Comissão de Inquérito possibilitou estabelecer a natureza estrutural do projeto para o território.
- O prefeito declarou o projeto de interesse público em 22 de outubro de 2019.