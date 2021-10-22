Uma estação na clareira

O resort está localizado no coração de La Végétale. Esse ambiente arborizado e a topografia do terreno inspiraram diretamente seu design para:

- garantir o acesso em nível a partir de La Végétale e das ruas adjacentes;

- minimizar o impacto visual da estação em seu meio ambiente;

Um novo espaço em harmonia com seu ambiente

Os caminhos macios de La Végétale naturalmente permitirão o acesso aos cais, a partir da rue Georges Clémenceau, avenue Descartes e do futuro terminal rodoviário. O design da estação e das áreas de decolagem é projetado para se integrar à paisagem e preservar o caráter bucólico do local.

Os caminhos que se estenderão aos de La Végétale serão criados com encostas inferiores a 4% e o acesso às plataformas, no mesmo nível, será legível para todos. Em ambos os lados, móveis de madeira proporcionarão áreas de relaxamento, piquenique e lazer para viajantes e caminhantes.

Novas árvores endêmicas serão plantadas e facilitarão a transição entre a floresta existente e o campo recém-criado. Cada uma das espécies plantadas será escolhida por suas qualidades de aparência (cores, sazonalidade, etc.), suas qualidades ecológicas (plantas melíferas, plantas de frutas silvestres) e sua durabilidade em espaços públicos.