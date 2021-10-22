Uma estação com um lago ornamental

O resort está localizado no coração de La Végétale, em uma encosta íngreme, na esquina da rue Gabriel Péri. Oferecerá uma vista desobstruída da planície de Créteil ao norte.

A presença de água caracteriza esse segmento de La Végétale e duas bacias serão construídas ao redor da estação: uma bacia de retenção de água e uma bacia aquática ornamental.

Viajantes e caminhantes poderão contemplar a paisagem a partir das arquibancadas do amplo pátio, criado ao pé do resort. Essa nova praça pública se tornará, tanto na escala da rua quanto na da cidade, um ponto de encontro entre a natureza e a cidade.

Uma nova perspectiva sobre a cidade

A topografia do local favorece a integração da estação, das áreas de decolagem e das plataformas na paisagem. Os cais serão acessíveis a todos a partir de La Végétale, da Ruelle de Paris e da rue Gabriel Péri. O beco de Paris será alargado e reurbanizado para criar caminhos seguros para pedestres e ciclistas. Também será cercada por plantações que oferecem uma tela verde em direção às casas.

O paisagismo foi projetado em harmonia com La Végétale. A paleta de plantas escolhida será adaptada às variações de umidade do solo (viburno, corniso, madressilva, etc.). O ambiente natural existente será enriquecido pelo plantio de novas árvores endêmicas e frutíferas, incluindo macieiras.