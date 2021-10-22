Compensação ecológica
Consiste em contrabalançar os efeitos sobre a biodiversidade. Neste caso, mais de 6 hectares, distribuídos em 3 locais e localizados em Essonne e Val-de-Marne, serão desenvolvidos para acomodar espécies animais e vegetais em busca de habitats naturais.
Em Port aux Cerises, em dois setores: no setor norte, em Port Courcel, localizado em Vigneux-sur-Seine, em Essonne, a 4 km do Cabo C1, e no setor sul, Les Mousseaux, localizado em Draveil, em Essonne, a 6 km do Cabo C1.
Tipo de trabalho: diversificação do reflorestamento, restauração das bordas das florestas, criação de clareiras.
Área total de superfície envolvida: 2,5 ha em Port Courcel e 0,2 ha em Port aux Cerises / Les Mousseaux.
Espécies replantadas: Carvalho-pedunculado, álamo-de-álamo, olmo-campo, carvalho, cerejeira, tília-de-folhas pequenas, alisier torminal, bordo de campo, avelã, sabugueiro-negro, salgueiro-do-pântano, espinheiro, dogwood-sangue, ligustro-europeu.
Clareiras são lugares privilegiados para insetos viverem e se reproduzirem. Eles oferecem condições favoráveis para manter a postura de ovos durante o inverno e estão suficientemente expostos à luz para aumentar rapidamente a temperatura, o que é apreciado pelos insetos. Ao fazer isso, as clareiras oferecem uma área preferencial de alimentação para as aves.
Pipistrel·lo comum
As bordas da floresta, devido à estratificação de camadas (das menores para fora até os maiores interiores), podem constituir habitats adequados para aves, bem como corredores privilegiados de circulação. Eles também ajudam a combater os efeitos do vento, seca e frio, criando uma barreira semi-impermeável.
Propriedade Omersson
No Domaine D'Ormesson, localizado em Ormesson, a 6 km do Cabo C1
Tipo de trabalho: plantio de árvores ao longo dos cursos d'água (floresta ripária), criação de prados úmidos (Mégaphorbiaies), criação de hibernáculos para ouriços, abrigos para lagartos e habitats para outros tipos de animais, seleção de árvores para envelhecer, criação de abrigo para morcegos em uma antiga casa de gelo, plantio de espécies diversificadas, conexão do curso d'água (Le Morbras) para a criação de uma área que promova a biodiversidade ligada ao Áreas úmidas.
Área total de superfície envolvida: 4 ha.
Ouriço-europeu
Uma floresta de megafórbia é uma zona temperada composta por um denso prado de juncos e plantas herbáceas perenes altas (de 1,5 a 2 metros de altura ou até 3 metros para alguns juncos), localizada em uma zona aluvial em solo fresco e não ácido. Pode ser alagada periodicamente, mas brevemente.
Essas áreas são caracterizadas por comunidades vegetais específicas (conhecidas como florestas de megaphorbia), com vegetação frequentemente densa, heterogênea e muito diversa, além da presença significativa de fauna.