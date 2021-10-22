Compensação ecológica

Em Port aux Cerises, em dois setores: no setor norte, em Port Courcel, localizado em Vigneux-sur-Seine, em Essonne, a 4 km do Cabo C1, e no setor sul, Les Mousseaux, localizado em Draveil, em Essonne, a 6 km do Cabo C1.



Tipo de trabalho: diversificação do reflorestamento, restauração das bordas das florestas, criação de clareiras.

Área total de superfície envolvida: 2,5 ha em Port Courcel e 0,2 ha em Port aux Cerises / Les Mousseaux.

Espécies replantadas: Carvalho-pedunculado, álamo-de-álamo, olmo-campo, carvalho, cerejeira, tília-de-folhas pequenas, alisier torminal, bordo de campo, avelã, sabugueiro-negro, salgueiro-do-pântano, espinheiro, dogwood-sangue, ligustro-europeu.

Clareiras são lugares privilegiados para insetos viverem e se reproduzirem. Eles oferecem condições favoráveis para manter a postura de ovos durante o inverno e estão suficientemente expostos à luz para aumentar rapidamente a temperatura, o que é apreciado pelos insetos. Ao fazer isso, as clareiras oferecem uma área preferencial de alimentação para as aves.