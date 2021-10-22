Compensação florestal
O objetivo é restaurar áreas arborizadas diversificadas e manter a capital nacional das florestas. Assim, mais de 5 hectares de lotes, localizados no Val-de-Marne e Seine-et-Marne, serão reflorestados, ou seja, um reflorestamento quatro vezes maior do que o desmatamento realizado na rota da linha C1.
Pinheiro Laricio
No Domaine de Grosbois, localizado em Boissy-Saint-Léger, Marolles-en-Brie e Villecresnes, cerca de 3 km do projeto C1 Cable
Tipo de trabalho: Replantio
Área de superfície em questão: 4 ha
Espécies replantadas: Carvalhos séssilos, pinheiros Laricio, cerejeiras, alisiers, carvalho-vermelho
Le Cormier
No Domaine de Montebise, localizado em Pierre-Levée e Signy-Signets, cerca de 45 km a nordeste do Cabo C1
Tipo de trabalho: Replantio, manutenção e reflorestamento de certos lotes povoados por freixos afetados por chalarose e que morrem irreversivelmente.
Área de superfície em questão: 1,2 hectares
Espécies replantadas: espécies-alvo como Carvalho-Séssil (Quercus petraea) e Carvalho-de-penudo (Quercus pubescens) e espécies associadas como Torminal Alisier (Sorbus torminalis) e Cormier (Sorbus domestica).