O corredor verde - La Végétale
Estação La Végétale, vista do céu.
O cabo C1 passa sobre La Végétale entre as estações Limeil-Brévannes e La Végétale, por mais de 1,3 km. Os dois projetos têm em comum o fato de serem 100% acessíveis a todos. A longo prazo, eles promoverão o uso de meios de transporte suaves e oferecerão aos usuários espaços amigáveis e verdes.
A partir do projeto do Cabo C1, as características dessa via verde de 20 km foram levadas em consideração:
- caminhos que levam às estações, ambiente paisagístico e inserção arquitetônica das estações e pilares projetados para criar continuidade entre o teleférico e La Végétale;
- a instalação de pilares planejava integrar-se às paisagens cruzadas;
- árvores preservadas nas áreas de sobrevoo graças ao trabalho e ao financiamento em parceria dos dois proprietários do projeto, Île-de-France Mobilités e o Syndicat mixte d'études et de réalisation (SMER).
O C1 Cable e La Végétale, projetos concordantes
Mais de 500 árvores estão plantadas ao redor das estações e ao longo da rota:
- 65 espécies foram escolhidas por sua robustez e baixo consumo de água: árvores altas, arbustos, gramíneas e perenes...
- 75% delas são endêmicas e recomendadas pelo guia de plantas nativas da Bacia de Paris.
- Ao longo do ano, folhagem e flores oferecem uma variedade variável de cores ao redor e nos resorts.
- Entre agora e a comissionamento, cerca de 200 mudas serão transplantadas.
Retrato de Gilles Duquenoy
Uma palavra do proprietário do projeto La Végétale
O Syndicat Mixte d'Étude et de Réalisation (SMER) "La Végétale", que associa a Region, Île-de-France Nature e o Departamento 94, é a autoridade contratante para a via verde entre Créteil e Santeny.
Gilles Duquenoy, engenheiro agrícola e gerente de projetos na Île-de-France Nature, relembra o trabalho de parceria próxima realizado entre a SMER e a Île-de-France Mobilités, desde o projeto do teleférico.
Quando você soube do projeto C1 Cable, quais foram suas primeiras reações?
Tudo o que compõe La Végétale – espaços arborizados e naturais, caminhos para pedestres e cicláveis em uma paisagem preservada – pode, à primeira vista, parecer bem distante de um projeto urbano de teleférico. Nosso projeto já estava bem avançado e, diante de nossas preocupações, a Île-de-France Mobilités imediatamente se comprometeu a realizar um trabalho extensivo de parceria para permitir uma boa integração da infraestrutura nas áreas naturais, buscando soluções técnicas adaptadas e seguras para manter as árvores abaixo da linha. Esse trabalho de parceria foi iniciado a partir dos primeiros estudos do teleférico em 2014 e continuou ao longo das várias etapas do projeto (esquemático, AVP, PRO, etc.).
Na sua opinião, quais foram os desafios particulares de inserir o Cabo C1 no corredor verde? E como eles têm sido tratados entre a SMER e a Île-de-France Mobilités?
Por exemplo, o trabalho de parceria próxima tornou possível adaptar a localização e a altura dos pilares para preservar o maior número possível de árvores e preservar a biodiversidade local. O transplante de árvores que não podem ser mantidas abaixo da linha, o reflorestamento e a reconstituição de novos ambientes naturais, como áreas úmidas, também fazem parte das ações positivas realizadas em colaboração.
Quais são os benefícios esperados pelos usuários do corredor verde com o C1 Cable?
La Végétale, claro, beneficiará os moradores locais em suas viagens diárias, mas também será uma importante instalação para acesso à natureza e atividades de lazer. Graças ao trabalho de parceria realizado, com 3 estações diretamente acessíveis pela via verde, os dois projetos fazem parte de um objetivo comum de melhorar a qualidade de vida dos habitantes. La Végétale é um acesso privilegiado à C1 para viagens diárias e a C1 oferece fácil acesso à La Végétale e à faixa verde da Île-de-France para lazer. E isso é ainda mais importante porque bicicletas serão permitidas a bordo das cabines!