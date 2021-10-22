O exemplo do T10

A Île-de-France Mobilités é uma proprietária tradicional do projeto da abordagem ERC e, desde 2016, tem implementado ações significativas para cumprir suas obrigações ambientais em todos os projetos de desenvolvimento dos quais é proprietária do projeto (T4, T9, T12, etc.).

O projeto do Bonde 10 é exemplar em termos de compensação ecológica. Os inventários mais recentes mostram a recolonização dos locais de compensação, localizados em ambos os lados da rota em Châtenay-Malabry, pelas espécies-alvo (tritão palmeiro, pipistrel-comum, borboleta-meio-luto, peneireiro, andorinhão-preto, etc.). A Île-de-France Mobilités comprometeu-se a monitorar essas medidas de repopulação até 2049.