Nova linhaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
Inquérito público
Atualizado em
2019 - Declaração de Utilidade Pública
222.10.2019 - Decreto da prefeitura declarando utilidade pública
3.3 MB
2019 - Declaração do Projeto
2019.10.09 - Declaração do Projeto - Deliberação do Conselho de Diretores do IDFM
2.2 MB
2019 - Relatório da Comissão de Inquérito
2019.07.12 - Relatório de inquérito e conclusões fundamentadas da comissão de inquérito
6.0 MB
2019.07.12 - Apêndices ao Relatório da Junta de Inquérito
11.8 MB
2019 - Inquérito público
2019.03.01 - Aviso de inquérito público
534.9 KB
2019. Arquivo de Inquérito Público (DEUP: Anexos A a K)
DEUP - Anexo A: Assunto da investigação, informações legais e administrativas
1.7 MB
DEUP - Exemplo B: Nota explicativa e características das estruturas de engenharia mais importantes
13.6 MB
DEUP - Exemplo C: Planta do local
2.0 MB
DEUP - Exibição D: Plano geral das obras
2.9 MB
DEUP - Anexo E: Avaliação de Impacto, Capítulo 1
951.0 KB
DEUP - Exemplo E: Avaliação de Impacto, Capítulo 2
DEUP - Exemplo E: Avaliação de Impacto, Capítulo 3
DEUP - Exemplo E: Avaliação de Impacto, Capítulo 4
DEUP - Exemplo E: Avaliação de Impacto, Capítulo 5
DEUP - Exemplo E: Avaliação de Impacto, Capítulo 6
DEUP - Exemplo E: Avaliação de Impacto, Capítulo 7
DEUP - Exemplo E: Avaliação de Impacto, Capítulo 8
DEUP - Exemplo E: Avaliação de Impacto, Capítulo 9
DEUP - Exemplo E: Avaliação de Impacto, Capítulo 10
DEUP - Exemplo E: Declaração de Impacto, Capítulo 11
DEUP - Exemplo E: Estudo de impacto, pontos específicos
DEUP - Exemplo F: - Avaliação Econômica e Social
11.5 MB
DEUP - Exemplo G 1: Compatibilidade dos documentos de planejamento urbano de Créteil
22.0 MB
DEUP - Anexo G 2: Compatibilidade dos documentos de planejamento urbano de Limeil Brévannes
10.4 MB
DEUP - Anexo H: Estimativa Resumida de Despesas
850.1 KB
DEUP - Anexo I: Procedimentos de consulta
24.4 MB
11 de abril de 2018 - Deliberação do Conselho de Diretores do IDFM - Aprovação do SDP e do DEUP
508.3 KB
2018 - Esquema de Princípios
2018 - Diagrama Esquemático (SDP)
27.7 MB