Cabo

Nova linhaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Inquérito público

Atualizado em

2019 - Declaração de Utilidade Pública

222.10.2019 - Decreto da prefeitura declarando utilidade pública

2019 - Declaração do Projeto

2019.10.09 - Declaração do Projeto - Deliberação do Conselho de Diretores do IDFM

2019 - Relatório da Comissão de Inquérito

2019.07.12 - Relatório de inquérito e conclusões fundamentadas da comissão de inquérito

2019.07.12 - Apêndices ao Relatório da Junta de Inquérito

2019 - Inquérito público

2019.03.01 - Aviso de inquérito público

2019. Arquivo de Inquérito Público (DEUP: Anexos A a K)

DEUP - Anexo A: Assunto da investigação, informações legais e administrativas

DEUP - Exemplo B: Nota explicativa e características das estruturas de engenharia mais importantes

DEUP - Exemplo C: Planta do local

DEUP - Exibição D: Plano geral das obras

DEUP - Anexo E: Avaliação de Impacto, Capítulo 1

DEUP - Exemplo F: - Avaliação Econômica e Social

DEUP - Exemplo G 1: Compatibilidade dos documentos de planejamento urbano de Créteil

DEUP - Anexo G 2: Compatibilidade dos documentos de planejamento urbano de Limeil Brévannes

DEUP - Anexo H: Estimativa Resumida de Despesas

DEUP - Anexo I: Procedimentos de consulta

11 de abril de 2018 - Deliberação do Conselho de Diretores do IDFM - Aprovação do SDP e do DEUP

2018 - Esquema de Princípios

2018 - Diagrama Esquemático (SDP)

