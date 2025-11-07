Kit de imprensa

Cabo

Nova linhaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Atualizado em

Apresentação do projeto

Pacote de informações

Texto pronto para uso

O logo do projeto

Logotipo horizontal

Logotipo horizontal

Logo vertical

Logo vertical

Mapas da rota

Mapa amplo

Mapa amplo

Mapa ampliado

Mapa ampliado

Mapa com figuras-chave

Mapa com figuras-chave

Contatos e o sistema local

Contato do Cabo C1

Contato do agente de alcance

Os financiadores

O custo e o financiamento do projeto

O custo e o financiamento do projeto

Banner dos logos financeiros

Banner dos logos financeiros

Cabo em imagens

A perspectiva para o resort Pointe du Lac

A perspectiva para o resort Limeil-Brévannes

A perspectiva para o resort Valenton

A perspectiva para o resort La Végétale

A perspectiva para o resort Villeneuve-Saint-Georges

O interior e o exterior da cabana

  • Tela de Informações ao Passageiro | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Os Criativos da História
  • Marche pied © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives
  • Interior da Cabine | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Os Criativos da História
  • Teto do Céu Estrelado | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Os Criativos da História
  • Câmera de Vigilância | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Os Criativos da História
  • Interfone de Botão de Chamada | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Os Criativos da História
  • Barra de empunhadura | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Os Criativos da História
  • Frente para a cabine | © Île-de-France Mobilités/Cidade de Limeil-Brévannes
  • Cabine de perfil | © Île-de-France Mobilités

Figuras-chave do projeto

4 municípios cruzados

© Île-de-France Mobilités

4,5 km de rota de Créteil a Villeneuve-Saint-Georges

© Île-de-France Mobilités

5 estações espaçadas entre 500 e 1800 metros

© Île-de-France Mobilités

11.000 passageiros esperados por dia

© Île-de-France Mobilités

Cerca de 18 minutos entre Créteil e Villeneuve-Saint-Georges

© Île-de-France Mobilités

Cabines com 10 assentos

© Île-de-France Mobilités

Menos de 30 segundos entre as cabines

© Île-de-France Mobilités

O projeto C1 Cable em vídeo

Estações antes/depois

© Île-de-France Mobilités

Vídeos

Découvrez la cabine aux marchés de Noël de Valenton et de Limeil-Brévannes !

Descubra a cabana nos mercados de Natal de Valenton e Limeil-Brévannes!

© Île-de-France Mobilités

Visionnez le levage du premier pylône du projet

Assista à elevação do primeiro pilar do projeto

© Île-de-France Mobilités

Le dévoilement du prototype de la cabine

A revelação do protótipo da cabine

© Île-de-France Mobilités

Timelapse du levage du premier pylône

Assista ao timelapse da elevação do primeiro pilar

© Île-de-France Mobilités

Entre em contato com o departamento de imprensa se quiser mais vídeos sobre o projeto!