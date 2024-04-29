Nova linhaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
Perspectivas
Villa Nova Resort
- © Île-de-France Mobilités/Doppel França | Intenção de desenvolver a estação Villa Nova em Villeneuve-Saint-Georges, vista do céu.
- © Île-de-France Mobilités/Doppel França | Intenção de desenvolver a entrada da estação Villa Nova em Villeneuve-Saint-Georges.
- © Île-de-France Mobilités/Doppel França | Intenção de desenvolver o interior da estação Villa Nova em Villeneuve-Saint-Georges.
Estação Limeil-Brévannes
- © Île-de-France Mobilités/Doppel França | Intenção de desenvolver a estação Limeil-Brévannes em Limeil-Brévannes, vista do céu.
- © Île-de-France Mobilités/Doppel França | Intenção de desenvolver a entrada da estação Limeil-Brévannes, em Limeil-Brévannes.
- © Île-de-France Mobilités/Doppel França | Intenção de desenvolver o interior da estação Limeil-Brévannes, em Limeil-Brévannes.
Estação Valenton
- © Île-de-France Mobilités/Doppel França | Intenção de desenvolver a estação Valenton em Valenton, vista do céu.
- © Île-de-France Mobilités/Doppel França | Intenção de desenvolver a entrada da estação Valenton em Valenton.
- © Île-de-France Mobilités/Doppel França | Intenção de desenvolver a estação Valenton em Valenton, vista de fora.
- © Île-de-France Mobilités/Doppel França | Intenção de desenvolver o interior da estação Valenton em Valenton.
Estação La Végétale, em Limeil-Brévannes
- © Île-de-France Mobilités/Doppel França | Intenção de desenvolver a estação La Végétale, em Limeil-Brévannes, vista do céu.
- © Île-de-France Mobilités/Doppel França | Intenção de desenvolver a entrada da estação La Végétale em Limeil-Brévannes.
- © Île-de-France Mobilités/Doppel França | Intenção de desenvolver os arredores da estação La Végétale, em Limeil-Brévannes.
- © Île-de-France Mobilités/Doppel França | Intenção de desenvolver o interior da estação La Végétale, em Limeil-Brévannes.