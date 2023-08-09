Qual foi o objetivo da consulta?

As principais lições aprendidas com a consulta preliminar foram as seguintes:

Realizar os estudos com base em uma rota de 4,5 km, ligando Créteil e Villeneuve-Saint-Georges, atendendo os municípios de Limeil - Brévannes e Valenton.

Continuar estudos de viabilidade sobre a localização da planta e as variantes de projeto (vários cenários de localização para as estações Pointe du Lac e Émile Zola, e uma variante de projeto para a estação Temps Durables).

Dê atenção especial à qualidade da inserção do cabo em seu ambiente.

Continuar as trocas com os habitantes e autoridades eleitas dos diversos municípios ao longo do trajeto.

Trabalhos específicos também foram realizados em parceria com associações que defendem os direitos das pessoas com mobilidade reduzida (PRM) durante a consulta. Desde a consulta, inúmeros estudos foram realizados, como o estudo de oportunidade e pré-viabilidade de três variantes adicionais de estações e rotas em Pointe du Lac, o estudo de impacto e o estudo de consolidação de custos. As discussões continuaram, especialmente com parceiros e associações PRM, para tornar o Cabo C1 um meio de transporte adaptado às necessidades e expectativas de todos os usuários.