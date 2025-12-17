Quanto custou esse projeto?

O custo do projeto C1 Cable ascende a €138 milhões, incluindo as cabines. A infraestrutura, ou seja, a construção do teleférico e dos centros de intercâmbio (incluindo estações, áreas de entrada, pontos de ônibus, pontos de descida, instalações e instalações para ciclistas), é financiada pelo Estado e pela União Europeia em 21%, pela Região da Île-de-France com 49% e pelo Departamento com 30%. A operação, ou seja, a operação e manutenção do teleférico, bem como das cabines, é 100% financiada pela Île-de-France Mobilités.