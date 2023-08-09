Como o C1 se encaixa em seu ambiente?

O projeto é guiado pelos 4 pilares do desenvolvimento sustentável. Seu projeto foi certificado como Alta Qualidade Ambiental (HQE) - Infraestrutura Sustentável em © maio de 2022 e ações monitoradas e controladas serão realizadas durante toda a duração do trabalho e até a entrada em operação. Desmatamento ou desmatamento serão necessários em vários pontos ao longo do trajeto. Essas operações serão limitadas ao que for estritamente necessário. Esse é um passo preliminar essencial para o início das obras de construção em suas futuras estações. Eles são realizados no inverno, fora do período de reprodução de aves e morcegos. Uma equipe de ecologistas realizou um inventário dos locais com questões ecológicas a montante do trabalho, e garantirá sua conservação e preservação durante todo o trabalho nas estações. Para saber mais sobre C1 e o meio ambiente, veja o folheto.