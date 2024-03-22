Como a linha foi integrada à paisagem e à arquitetura das estações projetada?

Atenção especial tem sido dada à paisagem e à integração arquitetônica das estações, dos pilares e de toda a linha. Cada uma das estações foi projetada para se adaptar ao seu ambiente: a paisagem arborizada de La Végétale, o caráter urbano de Pointe du Lac, os bairros residenciais de Temps Durables ou a paisagem mista agrícola e urbana do distrito de Bois Matar. O design dos edifícios, assim como os caminhos para pedestres, rotas cicláveis e paisagismo, garantem continuidade com os espaços públicos existentes. Todos os resorts são 100% acessíveis. As estações do Cabo C1 ficam todas no térreo e os passageiros podem acessá-las sem escadas ou elevadores. Eles são amplamente abertos para o exterior e oferecem espaços de alta qualidade e acolhedores. Para alcançar o objetivo de sobriedade energética, várias escolhas significativas foram feitas: materiais sustentáveis e de baixo carbono, isolamento térmico eficiente, aquecimento limitado às instalações operacionais por bomba de calor, iluminação natural e LED, instalação fotovoltaica na estação Limeil-Brévannes, entre outros.