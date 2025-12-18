Como os passageiros estão organizados para entrar e descer?

O embarque e desembarque dos passageiros é sequenciado para otimizar os fluxos e proporcionar o conforto ideal para todos: os passageiros prioritários embarcam primeiro e saem da cabine por último. Quando as portas são abertas automaticamente, as cabines viajam a uma velocidade muito lenta, de cerca de 9 cm/segundo, permitindo que os passageiros entrem e saiam das cabines com segurança. Dependendo das necessidades, as cabines podem ser mais desaceleradas ou paradas. A equipe do operador, presente em cada uma das estações do C1 Cable, garante a segurança, regula os fluxos e facilita, se necessário, o embarque ou desembarque dos passageiros. Também controla a desaceleração das cabines ou a parada delas, se necessário ou a pedido dos passageiros. Nas estações terminais (Pointe du Lac e Villa Nova), as plataformas de chegada/partida são separadas. Na estação intermediária (Limeil-Brévannes, Valenton e La Végétale), as plataformas de chegada/partida são compartilhadas por direção. Em cada plataforma, os fluxos são bem supervisionados, com uma área dedicada aos passageiros prioritários.