Por que você escolheu um cabo urbano?

Devido aos muitos obstáculos físicos: ferrovia, estrada, terra e topográficos, o teleférico emergiu como o meio de transporte público mais relevante. O transporte por cabo inovador fornecerá uma resposta concreta às dificuldades diárias de deslocamento dos habitantes desta área (rede limitada de transporte público, ônibus retardados por engarrafamentos, etc.). No total, ela atenderá mais de 20.000 moradores e 6.000 empregos. Assim, as cidades de Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges serão reabertas e conectadas à linha 8 do metrô na estação Pointe du Lac e a toda a rede de ônibus desse setor.