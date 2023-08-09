As estações e cabines serão acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida?

O C1 Cable será totalmente acessível para pessoas com mobilidade reduzida e deficiências. Isso é uma obrigação legal (Lei nº 2005-102 de 11 de fevereiro de 2005 sobre direitos e oportunidades iguais, participação e cidadania das pessoas com deficiência). A acessibilidade tem sido integrada desde os primeiros estudos do projeto e sua implementação continua em consulta com associações que representam PRM/PWD. As estações no nível do térreo estarão acessíveis em todas as circunstâncias (sem elevador ou escada rolante na rota). Eles serão equipados com controles automáticos de ingressos (CAB) ampliados. Para o conforto ideal, as pessoas prioritárias serão as primeiras a embarcar e as últimas a desembarcar nas estações. Na plataforma, a equipe da estação estará presente durante todo o período de operação para garantir a segurança das pessoas e a fluidez dos fluxos, informar os usuários, prestar assistência aos passageiros que desejam, reduzir a velocidade das cabines ou pará-las, se necessário.