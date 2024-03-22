Por que existem apenas linhas retas entre duas estações?

As cabines de transporte de cabos são rebocadas por um único cabo em movimento contínuo e unidirecional, entre duas estações. Uma rota com ângulos exigiria a construção de estações intermediárias adicionais. No entanto, cada estação adicional geraria dificuldades para se integrar em um território densamente urbanizado e teria impactos significativos em termos de tempo de viagem e custo total do projeto.