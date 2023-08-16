Por que falamos de um teleférico?

O teleférico é um meio de transporte público composto por um ou mais cabos nos quais as cabines se movem. Muito comum nas montanhas, esse tipo de transporte também se mostrou eficaz na cidade; esse é o caso em Londres, La Paz, Hong Kong, Argel e Nova York, e mais recentemente na França, em Brest, Toulouse e Saint-Denis (Reunião). Esses são chamados de "teleféricos urbanos". A tecnologia escolhida para o cabo C1 é a do monocabo, pois é a mais adaptada às especificidades do território e à demanda por viagens.