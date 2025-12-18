Qual é a ligação entre o C1 Cable e a La Végétale?

O cabo C1 segue ao longo da via verde La Végétale, entre as estações Limeil-Brévannes e La Végétale, por 1,3 km. A partir do projeto da linha C1, as características dessa via verde foram levadas em conta. Assim, os caminhos que levam aos resorts e o ambiente paisagístico foram projetados para criar continuidade entre os dois. Um diálogo contínuo foi iniciado entre os proprietários do projeto, a Île-de-France Mobilités para o cabo C1 e o Syndicat Mixte d'Étude et de Réalisation (SMER) para a via verde La Végétale, e continuou até a comissão do teleférico. Como parte do trabalho na linha de cabo foi concomitante com o de La Végétale, entre 2023 e 2025, essa coordenação foi ainda mais essencial. Ao longo da linha C1 Cable, dentro e ao redor das estações, as espécies plantadas, o piso e os materiais de construção foram escolhidos para estar em harmonia com as instalações da La Végétale. As duas rotas também têm em comum o fato de serem 100% acessíveis a todos. Eles promovem o uso de meios de transporte suaves e oferecem aos usuários espaços amigáveis e verdes.