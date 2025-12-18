Qual é a frequência do cabo C1? Quantos passageiros são esperados por hora?

A frequência de passagem das cabines é inferior a 30 segundos. Espera-se que o número diário de passageiros aumente para 11.000 passageiros por dia quando entrar em operação e para 12.000 até 2030. Segundo estimativas iniciais, no horário de pico da manhã, a linha seria utilizada por 1.100 passageiros na direção Villeneuve-Saint-Georges / Créteil, pois a maioria deles segue para Créteil e Paris.

O C1 Cable vai funcionando das 5h30 às 23h30 nos dias de semana e até as 00h30 nos fins de semana.