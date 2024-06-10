Cabo

Nova linhaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Quais conexões serão possíveis entre o C1 Cable e a rede de transporte público atual ou futura?

O cabo C1 permitirá as seguintes conexões:

  • Na estação Pointe du Lac: Metrô 8 e Ônibus 23, 117, 393 428
    Na estação Limeil-Brévannes: Ônibus 430
  • Na estação de Valenton: ônibus 427, 428, 430
  • Na estação La Végétale: Ônibus E, 429, 430
    Na Estação Villa Nova: 427, E
  • Para facilitar as conexões do Cabo C1, a rede de barramento evoluirá entre agora e a comissionamento e será objeto de comunicação com os usuários.