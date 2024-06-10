Nova linhaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
Quais conexões serão possíveis entre o C1 Cable e a rede de transporte público atual ou futura?
O cabo C1 permitirá as seguintes conexões:
- Na estação Pointe du Lac: Metrô 8 e Ônibus 23, 117, 393 428
Na estação Limeil-Brévannes: Ônibus 430
- Na estação de Valenton: ônibus 427, 428, 430
- Na estação La Végétale: Ônibus E, 429, 430
Na Estação Villa Nova: 427, E
- Para facilitar as conexões do Cabo C1, a rede de barramento evoluirá entre agora e a comissionamento e será objeto de comunicação com os usuários.