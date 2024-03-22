Quais são as características dos pilares?

Serão necessários 30 pilares para o funcionamento do Cabo C1. Eles têm sido alvo de atenção especial tanto em seu design quanto na escolha de sua localização. Essas zonas foram determinadas em concordância com as partes interessadas do território, levando em conta o ambiente urbano, tomando cuidado para limitar o impacto sobre lotes privados, limitando desvios e desmatamento da rede, reduzindo a co-visibilidade e prevenindo o risco de um veículo rodoviário terceirizado colidir com essas estruturas. Ao longo do trajeto, a altura dos pilares em uma linha varia de acordo com a topografia local, os obstáculos a serem superados e a posição das estações. Consultas lideradas pela Île-de-France Mobilités possibilitaram a mudança da localização de certos pilares durante os estudos preliminares de projeto. A altura também foi reformulada para limitar a covisibilidade ao máximo e preservar a vegetação. Por exemplo, nas proximidades imediatas das estações, as torres serão menores para iniciar a descida até elas. Por fim, algumas bases de pilares serão cobertas com vegetação ou equipadas com mobiliário urbano (bancos de madeira, porta-bicicletas).