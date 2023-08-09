Quais equipamentos adicionais estão planejados nos resorts?

Os equipamentos estarão disponíveis para todos os passageiros ao longo de toda a rota:

dos pontos de desembarque e pontos de ônibus : sinalização, trilhas de orientação;

: sinalização, trilhas de orientação; na estação : sinalização, informações visuais, faróis e chuveiros acústicos, caminhos de guia, assentos de emergência, terminais de chamada equipados com laços magnéticos;

: sinalização, informações visuais, faróis e chuveiros acústicos, caminhos de guia, assentos de emergência, terminais de chamada equipados com laços magnéticos; na cabine : barras de aderência, interfone, botões de chamada, informações visuais e sonoras dinâmicas;

: barras de aderência, interfone, botões de chamada, informações visuais e sonoras dinâmicas; Nas proximidades das estações: armários para bicicletas e aros.