Nova linhaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
Quais equipamentos adicionais estão planejados nos resorts?
Os equipamentos estarão disponíveis para todos os passageiros ao longo de toda a rota:
- dos pontos de desembarque e pontos de ônibus: sinalização, trilhas de orientação;
- na estação: sinalização, informações visuais, faróis e chuveiros acústicos, caminhos de guia, assentos de emergência, terminais de chamada equipados com laços magnéticos;
- na cabine: barras de aderência, interfone, botões de chamada, informações visuais e sonoras dinâmicas;
- Nas proximidades das estações: armários para bicicletas e aros.