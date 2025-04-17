Quem está realizando o projeto?

Desde os estudos preliminares até a construção do Cabo C1, a gestão do projeto é realizada pela Île-de-France Mobilités, em consulta com as autoridades locais (Departamento de Val-de-Marne, as cidades de Valenton, Limeil-Brévannes, Villeneuve-Saint-Georges e Créteil) e todos os parceiros da região. A construção do teleférico, das estações e suas instalações é financiada pelo Estado, pela União Europeia, pela Região da Île-de-France e pelo Departamento de Val-de-Marne. Como parte das delegações de serviço público e da modernização da rede de ônibus nos subúrbios centrais e externos, a Île-de-France Mobilités nomeou a Transdev para operar o C1 Cable e as linhas de ônibus do setor. A operação do C1 Cable pela Transdev começará até 2025, até o término do contrato, ou seja, por 4 anos.