Quanto custa viajar do Cable C1 até o Metro 8?

Se você tiver um passe Navigo (diário, semanal, mensal ou anual), pode pegar o C1 como qualquer outro meio de transporte (Metrô 8 e ônibus). Passeios de cabo estão incluídos no seu pacote.

Se você for um viajante ocasional, a tarifa "modo superfície" se aplica ao teleférico C1, como ônibus ou bonde.

Neste caso, existem dois cenários:

1) Você usa bilhetes individuais :

2 passagens a pagar: €2,50 para pegar o metrô (bilhete Metro-Trem-RER) + €2 para pegar o cabo (ingresso Ônibus-Bonde-Cabo). São €4,50 por viagem

2) Você usa o muito vantajoso Navigo Liberté + Pass :

Preço reduzido do bilhete + transferências gratuitas* entre as redes ferroviária e de superfície. São €1,99 por viagem para pegar o cabo e o metrô

*Condições da conexão livre:

3.7.1 Quando o Titular da Conta realiza uma viagem de ônibus/bonde/cabo antes de uma viagem de metrô, trem, RER ou Tram Express, a validação para entrada no metrô, trem, RER ou Tram Express deve ocorrer dentro de 1h30 (uma hora e trinta minutos) após a validação para entrada no ônibus/bonde/cabo.

3.7.3 Quando o Titular da Conta faz uma viagem de ônibus/bonde/cabo após uma viagem de metrô, a validação na entrada do ônibus/bonde/cabo deve ocorrer dentro de 1h30 (uma hora e trinta minutos) após a validação na entrada do metrô.

Se o tempo de conexão exceder o tempo permitido, a viagem de ônibus/bonde/cabo será cobrada na tarifa atual.

Todas as informações detalhadas aqui: