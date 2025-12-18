Nova linhaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
Quanto custa viajar do Cable C1 até o Metro 8?
Se você tiver um passe Navigo (diário, semanal, mensal ou anual), pode pegar o C1 como qualquer outro meio de transporte (Metrô 8 e ônibus). Passeios de cabo estão incluídos no seu pacote.
Se você for um viajante ocasional, a tarifa "modo superfície" se aplica ao teleférico C1, como ônibus ou bonde.
Neste caso, existem dois cenários:
1) Você usa bilhetes individuais :
- 2 passagens a pagar: €2,50 para pegar o metrô (bilhete Metro-Trem-RER) + €2 para pegar o cabo (ingresso Ônibus-Bonde-Cabo). São €4,50 por viagem
2) Você usa o muito vantajoso Navigo Liberté + Pass :
- Preço reduzido do bilhete + transferências gratuitas* entre as redes ferroviária e de superfície. São €1,99 por viagem para pegar o cabo e o metrô
*Condições da conexão livre:
3.7.1 Quando o Titular da Conta realiza uma viagem de ônibus/bonde/cabo antes de uma viagem de metrô, trem, RER ou Tram Express, a validação para entrada no metrô, trem, RER ou Tram Express deve ocorrer dentro de 1h30 (uma hora e trinta minutos) após a validação para entrada no ônibus/bonde/cabo.
3.7.3 Quando o Titular da Conta faz uma viagem de ônibus/bonde/cabo após uma viagem de metrô, a validação na entrada do ônibus/bonde/cabo deve ocorrer dentro de 1h30 (uma hora e trinta minutos) após a validação na entrada do metrô.
Se o tempo de conexão exceder o tempo permitido, a viagem de ônibus/bonde/cabo será cobrada na tarifa atual.
Todas as informações detalhadas aqui:
- Explicação da nova precificação simplificada do transporte em Île-de-France: https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/simplification-tarifs-transports-ile-de-france
- Para assinar um Navigo Liberté + Pass online, está aqui: https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/liberte-plus. Também é possível em pontos de venda da RATP ou nos balcões de serviço Navigo SNCF. A taxa de inscrição é gratuita para qualquer primeira assinatura.
- Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) do Navigo Liberté + contrato de passe