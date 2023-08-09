Quando a consulta aconteceu?

Uma primeira fase preliminar de consulta foi organizada entre setembro e outubro de 2016, durante a qual a Île-de-France Mobilités pôde apresentar ao público os resultados dos primeiros estudos. Depois, uma segunda fase de consulta contínua foi iniciada em 2018, que ocorreu ao longo do ano. Finalmente, uma investigação pública ocorreu de 25 de março a 11 de maio de 2019. Permitiu que autoridades eleitas, moradores, moradores locais e usuários participassem dos debates e dessem sua opinião sobre as condições para a inserção do teleférico. Além disso, a consulta continuou com muitos stakeholders ao longo dos estudos pré-projeto e do projeto (autoridades locais, parceiros, associações).