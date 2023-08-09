Existe alguma regulamentação que impõe distância entre cabanas e moradias?

O cabo C1 atravessa áreas residenciais. Os regulamentos exigem uma distância mínima de 8 metros entre as fachadas das casas e as cabanas. Ao longo do trajeto, a altura foi adaptada ao máximo, levando em conta as diversas limitações técnicas, para aumentar essa distância das casas vizinhas ao máximo e limitar os impactos visuais. Assim, em toda a linha C1, a menor distância será de 15 metros e afetará apenas um edifício. Em Créteil, por exemplo, as cabanas serão amplas e altas: elas passarão mais altas que o telhado dos edifícios mais próximos. As cabines também serão opacas na parte inferior para evitar vistas para baixo. Viajar em pé na cabine também será proibido.