Quem faz o Cable 1?
A Île-de-France Mobilités é a proprietária do projeto C1 Cable. Neste ticket, garante a coerência técnica e financeira do projeto e assegura a conformidade com o programa. Em sua função de Autoridade Organizadora de Transportes, ela projeta, organiza e financia o transporte público para todos os residentes da Île-de-France. Além dos diversos financiadores de projetos, como o Estado, a Região da Île-de-France, o Val-de-Marne, a Île-de-France Mobilités financia 100% das cabanas e a operação do C1 Cable.
O consórcio responsável pelo projeto, construção e manutenção do Cabo C1
Para enfrentar os desafios do projeto C1 Cable, a Île-de-France Mobilités escolheu um consórcio coerente, composto por 5 empresas: Doppel France. Sua comprovada expertise em projeto, construção e manutenção, assim como seu excelente conhecimento do território, garantem o sucesso do projeto.
Como líder do consórcio, Doppelmayr está projetando e implementando o sistema de transporte de gôndola e a manutenção geral do cabo C1
A Doppelmayr France, sediada em Modane, na Saboia, é a subsidiária francesa do Grupo Doppelmayr, o maior fabricante mundial de sistemas públicos de transporte a cabo, com: 15.000 instalações construídas, incluindo 59 em áreas urbanas, 247 pontos de interesse e 7 ônibus automatizados para aeroportos. Possui uma longa experiência em transporte urbano, com projetos em grandes cidades como Londres (Reino Unido), La Paz (Bolívia), Singapura e Cidade do México (México). A CWA, uma subsidiária do Grupo Doppelmayr, fabrica as cabines.
Realiza a engenharia civil das estações e as fundações dos pilares para o Cabo C1
Esse grupo independente, cuja história se forjou na indústria ferroviária desde 1846, atua na França e internacionalmente em 6 áreas de especialização: construção, energia, engenharia civil e fundações, imóveis, obras públicas e concessões. Na França, a subsidiária de engenharia civil Spie batignolles participa de grandes projetos de transporte e mobilidade, como Eole (RER E), o Grand Paris Express e o Lyon-Turim (La Transalpine).
Projetou a arquitetura das estações e pilares, bem como o paisagismo do Cabo C1
Esta agência sediada em Paris foi vencedora de inúmeros projetos que demonstram seu interesse e expertise no campo do transporte público. Este escritório de arquitetura é reconhecido pela integração eficiente de seus projetos.
Assegura para o Cabo C1 a engenharia geral do projeto em gestão integrada de projetos e o fornecimento de sistemas relacionados ao sistema de transporte
A Egis é uma líder francesa em gestão de projetos de transporte, especializada no projeto, integração, equipamentos e operação de sistemas de transporte. Egis participou de todos os projetos urbanos de transporte por cabo na França (projetos, estudos ou implementação).
Esta empresa, sediada em Valenton, é especializada em estradas e redes em Val-de-Marne, bem como no desenvolvimento de espaços verdes e paisagísticos.