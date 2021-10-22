Quem faz o Cable 1?

A Île-de-France Mobilités é a proprietária do projeto C1 Cable. Neste ticket, garante a coerência técnica e financeira do projeto e assegura a conformidade com o programa. Em sua função de Autoridade Organizadora de Transportes, ela projeta, organiza e financia o transporte público para todos os residentes da Île-de-France. Além dos diversos financiadores de projetos, como o Estado, a Região da Île-de-France, o Val-de-Marne, a Île-de-France Mobilités financia 100% das cabanas e a operação do C1 Cable.

O consórcio responsável pelo projeto, construção e manutenção do Cabo C1

Para enfrentar os desafios do projeto C1 Cable, a Île-de-France Mobilités escolheu um consórcio coerente, composto por 5 empresas: Doppel France. Sua comprovada expertise em projeto, construção e manutenção, assim como seu excelente conhecimento do território, garantem o sucesso do projeto.