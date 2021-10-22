A estação de motores, minerais e vegetais

O resort está localizado em um setor em ascensão de Limeil-Brévannes e na extensão direta e natural de La Végétale. O local abrigará a estação, o posto de comando centralizado da linha e a oficina-garagem necessária para o estacionamento das cabines e sua manutenção. Esta estação também será o centro nervoso da linha, pois abrigará as locomotivas da linha. Uma vasta esplanada precederá o acesso à estação. Este novo espaço público oferecerá um ponto de encontro amigável para viajantes e caminhantes.

Como uma extensão da La Végétale

Todo acesso ao resort será nivelado a partir das estradas. Encostas progressivas, confortáveis e acessíveis a todos, serão embelezadas com plantas diversificadas e exibindo uma paleta de cores que muda conforme as estações. As áreas plantadas também fornecerão superfícies de infiltração para a água da chuva. Ao norte do resort, um prado rural, de interesse ecológico e pontilhado de árvores endêmicas da região, cobrirá os aterros enquanto evita a erosão do solo a longo prazo. Esses montes virão dos resíduos provenientes do trabalho na estação e na esplanada. Todos os novos espaços públicos criados ao redor da estação oferecerão locais para relaxar à sombra das árvores plantadas como parte do projeto, além de descanso e móveis de espera.