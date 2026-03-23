Inventário da situação existente na área de estudo: o inventário de árvores

Como parte da retomada dos estudos sobre o projeto de extensão da linha 1 do Metrô até Val de Fontenay, que leva em conta as lições aprendidas na anterior investigação pública, a Île-de-France Mobilités contratou um escritório de projeto especializado para realizar um inventário de árvores em toda a área de estudo do projeto. Esse inventário quantitativo e qualitativo realizado no terreno visa estabelecer um inventário do patrimônio arbóreo na área de estudo e não prevê os impactos do projeto nesta fase. Seu propósito é:

o Fazer um inventário passo a passo das árvores, suas espécies, sua idade, sua condição, seu interesse ecológico e seu papel no reflorestamento

o Caracterizar o patrimônio arbóreo na área de estudo

Uma vez concluído, esse inventário permitirá medir, qualificar e comparar os impactos das diferentes variantes do projeto estudadas sobre o patrimônio arbóreo. Os resultados do inventário, assim como a metodologia utilizada, podem ser compartilhados com todas as audiências durante a consulta preliminar marcada para o outono.

Inventário sem impacto

Esse inventário não invasivo é realizado visualmente, com marcações discretas e de origem biológica aos pés da árvore, sem impacto no meio ambiente. Cada árvore levantada é georreferenciada com a ajuda de um tablet.

Iniciado no outono passado, continuará durante a primavera, em toda a área de estudo do projeto.

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