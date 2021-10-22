A investigação pública de 2022
A investigação pública
A investigação pública sobre o projeto de extensão da linha 1 até Val de Fontenay foi realizada de 31 de janeiro a 2 de março de 2022 sob a égide de uma comissão independente de inquérito, presidida pelo Sr. Jean-Pierre Chaulet e composta por 4 membros plenos: Sr. Jean-François Biechler, Sr. Jordan Bonaty, Sr. Alain Charliac e Sra. Nicole Soilly. Antes da declaração de utilidade pública, constituía uma nova etapa de participação pública que tinha os seguintes objetivos:
- Apresentar as características do projeto e as condições para sua integração ao meio ambiente, seus impactos e as medidas para remediá-los;
- Coletar a opinião pública para fornecer informações úteis para a avaliação do projeto e aprimorar a continuidade dos estudos.
A comissão independente de inquérito elaborou um relatório sobre o progresso da investigação pública e deu sua opinião sobre o projeto de extensão.
O relatório da comissão de inquérito
Mai 2022
As conclusões e o parecer fundamentado do Comitê de Inquérito
Juin 2022
Rota apresentada à investigação pública em 2022
Procedimentos de informação e participação
De 31 de janeiro a 2 de março de 2022, várias modalidades estiveram disponíveis ao público:
- As opiniões podiam ser apresentadas no registro digital e nos registros em papel nas prefeituras de Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Paris 12th e Vincennes, nas Prefeituras de Paris, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne, ou enviadas diretamente à comissão de inquérito por e-mail ou correio.
- 14 sessões para discutir com a comissão de inquérito foram organizadas em Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Neuilly-Plaisance, 12º arrondissement de Paris e Vincennes.
- Foram realizadas 3 reuniões públicas na presença do proprietário do projeto e da comissão de inquérito, nos dias 10, 15 e 24 de fevereiro de 2022.
- O arquivo da consulta pública estava disponível para consulta em prefeituras e prefeituras e continua acessível no site do projeto, na biblioteca de mídia.