A investigação pública sobre o projeto de extensão da linha 1 até Val de Fontenay foi realizada de 31 de janeiro a 2 de março de 2022 sob a égide de uma comissão independente de inquérito, presidida pelo Sr. Jean-Pierre Chaulet e composta por 4 membros plenos: Sr. Jean-François Biechler, Sr. Jordan Bonaty, Sr. Alain Charliac e Sra. Nicole Soilly. Antes da declaração de utilidade pública, constituía uma nova etapa de participação pública que tinha os seguintes objetivos:

Apresentar as características do projeto e as condições para sua integração ao meio ambiente, seus impactos e as medidas para remediá-los;

Coletar a opinião pública para fornecer informações úteis para a avaliação do projeto e aprimorar a continuidade dos estudos.

A comissão independente de inquérito elaborou um relatório sobre o progresso da investigação pública e deu sua opinião sobre o projeto de extensão.