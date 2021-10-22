Projetos relacionados

A entrada em funcionamento da linha 11 do metrô em junho de 2024 e a extensão da T1 em 2027 exigem a reestruturação da rede de ônibus, especialmente na área da estação Noisy-le-Sec, que atualmente possui 3 linhas de ônibus (143, 105 e 545). A reestruturação dos ônibus reequilibra a oferta entre os dois acessos à estação Noisy-le-Sec. A Linha 545 será removida e substituída por uma nova linha de ônibus, a 245, para a qual novas paradas serão criadas em ambas as direções do tráfego no nível inferior do hub, no cruzamento entre a rue Marc Sangnier e a rue de la Gare, e em conexão direta com o túnel subterrâneo para as plataformas do nível inferior. Essa reestruturação será acompanhada por trabalhos nas ruas e nas respectivas calçadas.