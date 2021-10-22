Poste - Estação

ReurbanizaçãoPôle-gare Noisy-le-Sec

Projetos relacionados

Outros projetos relacionados, independentes do projeto de reurbanização do centro, foram considerados no desenvolvimento e definição do projeto, pois provavelmente aumentarão os fluxos comerciais ou modificarão rotas.

A reestruturação da rede de ônibus em 2024

Plano de reestruturação da rede de ônibus em conformidade com o cronograma para a comissionamento da M11 e T1
A entrada em funcionamento da linha 11 do metrô em junho de 2024 e a extensão da T1 em 2027 exigem a reestruturação da rede de ônibus, especialmente na área da estação Noisy-le-Sec, que atualmente possui 3 linhas de ônibus (143, 105 e 545). A reestruturação dos ônibus reequilibra a oferta entre os dois acessos à estação Noisy-le-Sec. A Linha 545 será removida e substituída por uma nova linha de ônibus, a 245, para a qual novas paradas serão criadas em ambas as direções do tráfego no nível inferior do hub, no cruzamento entre a rue Marc Sangnier e a rue de la Gare, e em conexão direta com o túnel subterrâneo para as plataformas do nível inferior. Essa reestruturação será acompanhada por trabalhos nas ruas e nas respectivas calçadas.

A extensão do bonde T1 em 2027 até a Rue de Rosny em Montreuil, depois para Val de Fontenay em 2029

Na estação Noisy-le-Sec, a localização da estação T1 será modificada e promoverá caminhos para pedestres mais confortáveis e seguros entre a T1, a estação RER e os pontos de ônibus no Boulevard de la République. O projeto de extensão do bonde T1 também modificará o plano de tráfego ao redor da estação, incluindo a criação de uma área para pedestres na Rue Jean Jaurès, entre a Rue de l'Union e a Rue Adrien Damoiselet.

A extensão do bonde T1 até Val de Fontenay
A requalificação do acesso ao ensino médio planejada para 2025

O acesso secundário foi redesenhado. Intenção de desenvolvimento não contratual.

A requalificação do acesso secundário, liderada pela SNCF Gares & Connexions, visa melhorar a visibilidade do acesso ao túnel .Este projeto consiste na criação de uma cobertura que integra o acesso ao túnel, bem como um suprimento substancial de vagas para estacionamento para bicicletas (480 vagas), acompanhadas por um pátio paisagístico no lugar de algumas vagas no parque e relevo, cuja entrada será deslocada mais a oeste.

A extensão da RER E até Nanterre em 2024 e depois até Mantes-la-Jolie em 2026

Liderado pela SNCF Réseau e pela Île de France Mobilités, o projeto visa estender o RER E da estação Haussmann-Saint-Lazare até a estação Mantes-la-Jolie, passando por La Défense e Nanterre, para atender às necessidades de transporte das áreas densamente povoadas, que concentram cerca de 2 milhões de trabalhadores. A inauguração da primeira fase da extensão até Nanterre La Folie foi realizada no primeiro semestre de 2024 e a da segunda fase até Mantes-la-Jolie está prevista para 2026. Essa extensão oferecerá uma rota direta de Noisy-le-Sec até La Défense.

A extensão da RER E até Nanterre e depois Mantes-la-Jolie

A extensão do bonde T11 até Noisy-le-Sec

A longo prazo, a extensão do bonde T11 de Le Bourget até Noisy-le-Sec, apoiada pela SNCF Réseau e pela Île de France Mobilités, trará uma nova oferta de transporte para o povo de Noisy. Essa linha possibilita uma interconexão rápida com as RER A, B, C e D sem passar por Paris. As plataformas da T11 ficarão ao norte da estação e serão conectadas ao hub por meio de uma extensão da passagem subterrânea existente planejada como parte do projeto T11 e da futura ponte para pedestres planejada como parte do projeto central.