Conexões com a rede de transporte
O Bonde 1 atenderá 2 grandes centros de intercâmbio que conectarão seus usuários ao restante da rede de transporte da Île-de-France:
A nova estação, inaugurada em 2015, recebe 75.000 passageiros todos os dias. O Bonde 1 conectará com a RER A (ramal Saint-Germain-en-Laye), o Trem L (Saint-Lazare), além de várias linhas de ônibus.
- Place de la Boule
Uma central importante da rede viária, a praça é agora o ponto de cruzamento de 11 linhas de ônibus. Com a futura estação de metrô 15 e a extensão do Bonde 1, ela pretende se tornar um importante polo da rede de transporte público de Île-de-France. Mais informações