Um território em mudança
A extensão do Bonde 1 faz parte de um setor dinâmico no coração da Metrópole, cujos desenvolvimentos será apoiado.
O bonde atenderá grandes projetos na região ao longo de todo o seu trajeto e apoiará o desenvolvimento de habitação e empregos nos dois municípios. O grande número de projetos urbanos no território também implica potenciais interfaces que terão que ser consideradas nas fases de projeto.
Projetos de desenvolvimento:
- Petit Nanterre: um projeto de renovação urbana da ANRU, sob a liderança da SEMNA, inclui o alargamento e renovação da parte leste da Avenue de la République, bem como a criação de novas moradias na parte oeste da avenida.
- ZAC des Groues: projeto para reurbanizar terrenos urbanos ferroviários destinados a se tornar um distrito misto (habitação e emprego) e dinâmico com a construção da futura estação Nanterre-La Folie (extensão do RER E e futura linha 15 do metrô). Mais informações
- Setores Papèteries e Hautes Pâtures: localizados entre a rodovia A86 e o Sena, esses dois distritos oferecem oportunidades para criar novos bairros às margens do Sena. Mais informações
- Setor Place de la Boule:
-Fronteiras da Universidade: para responder à significativa intensificação urbana, o projeto prevê a criação de uma frente urbana ao longo da Avenue de la République. A avenida será alargada para 30 metros.
-Coração do distrito: localizado nas proximidades imediatas da estação de trem da Universidade de Nanterre, a operação inclui a construção de habitação social e propriedade de imóveis, uma residência estudantil, uma residência hoteleira, escritórios e espaço de coworking, lojas e um cinema. Foi projetado com objetivos ambientais particularmente ambiciosos em mente, e será atravessado diretamente pelo Bonde 1.
Projetos de Transporte:
- Extensão do RER E para o oeste: O projeto, declarado utilidade pública em 2013, planeja estender a RER E por mais de 47 km até Mantes-la-Jolie. Uma das estações da futura linha, Nanterre-La Folie, será construída em Nanterre, no setor de Groues, próximo a La Défense. http://www.rer-eole.fr/
- Metrô 15: A Linha 15 do Metrô faz parte do Grand Paris Express. Essa linha automática do metrô constituirá uma nova linha estruturada no anel viário, atendendo os subúrbios internos da região da Île-de-France. Essa linha será conectada ao Bonde 1 na Place de la Boule, ao RER E em Nanterre-La Folie e ao RER A em La Défense. https://www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-15