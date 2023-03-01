Um território em mudança

A extensão do Bonde 1 faz parte de um setor dinâmico no coração da Metrópole, cujos desenvolvimentos será apoiado.

O bonde atenderá grandes projetos na região ao longo de todo o seu trajeto e apoiará o desenvolvimento de habitação e empregos nos dois municípios. O grande número de projetos urbanos no território também implica potenciais interfaces que terão que ser consideradas nas fases de projeto.