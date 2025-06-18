Um retrospecto ao evento de lançamento da extensão do bonde T13
Na segunda-feira, 16 de junho, os proprietários do projeto, atores públicos e financiadores da extensão do bonde T13 iniciaram oficialmente o desenvolvimento da extensão do bonde T13 em parceria com os habitantes de Poissy e seus arredores.
À tarde, professores e alunos da creche Charles Péguy receberam as equipes do projeto em seu teatro ao ar livre para uma apresentação divertida.
Essa primeira reunião convidou as crianças a descobrir os trajes e equipamentos do canteiro de obras, as máquinas usadas, o trabalho realizado próximo à escola e a brincar com o reconhecimento dos diferentes meios de transporte.
No início da noite, os financiadores e parceiros do projeto tomaram a palavra em uma reunião institucional, para revisar os projetos atuais e futuros, bem como os benefícios trazidos pela extensão do bonde T13 para o departamento de Yvelines.
Romain, seu agente local, acompanhado por membros da equipe do projeto, ficou em um estande a tarde toda para apresentar o futuro bonde T13, os desenvolvimentos planejados e responder a todas as perguntas.
Durante todo o evento, muitas atividades estavam presentes para os pequenos: jogos gigantes, uma caçarola com o tema da mobilidade ou colorir gigante no futuro bonde.
Para encerrar as festividades, a Poissy Music Band veio animar o ambiente ao som de seus instrumentos de sopro.