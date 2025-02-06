Atualização sobre o trabalho em andamento em Poissy

2025 marca uma nova etapa no avanço das obras de extensão da T13.

Além da continuação dos trabalhos de concessão, este primeiro trimestre também marca o início de vários projetos preparatórios em Poissy. Vários distritos são afetados por esse trabalho: o distrito de La Bruyère e o centro da cidade, por um lado, e o distrito de Saint-Exupéry, por outro.

Ao lado da Rue de La Bruyère, Avenue de Versailles e Boulevard Gambetta, mudanças no tráfego de carros estão sendo implementadas à medida que as obras avançam. Desde o final de 2024, apenas moradores locais puderam usar o trecho da Rue de La Bruyère localizado entre a Avenue de Versailles e a Avenue Fernand Lefebvre. O topo do Boulevard Gambetta é uma rua de mão única até a primavera, devido a trabalhos nas redes de esgoto da Comunidade Urbana Grand Paris Seine et Oise.

No distrito de Saint-Exupéry, a Rue Saint-Sébastien está fechada ao tráfego de carros até o fim das obras nas redes de esgoto neste verão. Da Rue Adrienne Bolland, os veículos devem seguir pela Rue Saint-Exupéry.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.