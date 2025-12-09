Reflorestamento participativo na ilha de Devant com as crianças da escola Charles Péguy em Poissy

Nesta quinta-feira, 4 de dezembro, a ilha de Devant recebeu uma turma da escola Charles Péguy em Poissy para uma ação participativa de reflorestamento.

Durante esse passeio, as crianças plantaram 90 arbustos : espinheiro, espinheiro, avelã, viburno, ligustro, corniso, fuso europeu, rosa-do-cão, sorveira e sabugueiro-preto!

Guiados pelas equipes Île-de-France Mobilités e por um jardineiro paisagista, eles contribuíram em seu próprio nível para o desenho da zona de compensação ambiental do projeto.