Descubra o livro de mapas para a extensão do Bonde T13!

Você gostaria de entender melhor a rota da futura extensão do Bonde T13 e o que ela mudará para suas viagens diárias?

O livro de planos está aqui para te ajudar!

Graças a este documento, você verá concretamente como o novo trecho se conectará à linha existente entre Saint-Cyr e Saint-Germain-en-Laye, em particular na bifurcação criada em Lisière-Pereire.

Você encontrará todas as informações essenciais para se projetar no futuro da sua linha:

  • detalhes das novas estações: localização, acessibilidade, design e conexões com outros meios de transporte;
  • a integração do bonde ao seu ambiente: rota precisa, integração urbana e paisagística;
  • nova mobilidade ao longo da linha: ciclovias, estacionamento e equipamentos para bicicletas (aros, abrigos);
  • infraestrutura técnica: localização de edifícios técnicos, muros de contenção, barreiras de segurança e barreiras acústicas;
  • paisagismo: plantio de árvores, reflorestamento e ambiente de vida;
  • perspectivas de imagem para visualizar melhor desenvolvimentos futuros;
  • Detalhes da compensação ambiental realizada na área ao redor:
  • o planejamento das operações;
  • os diversos atores que constroem e financiam o projeto.

Uma ferramenta clara e completa para entender melhor, antecipar... E assuma a responsabilidade deste projeto de mobilidade!

