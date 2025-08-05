Descubra o livro de mapas para a extensão do Bonde T13!
Você gostaria de entender melhor a rota da futura extensão do Bonde T13 e o que ela mudará para suas viagens diárias?
O livro de planos está aqui para te ajudar!
Graças a este documento, você verá concretamente como o novo trecho se conectará à linha existente entre Saint-Cyr e Saint-Germain-en-Laye, em particular na bifurcação criada em Lisière-Pereire.
Você encontrará todas as informações essenciais para se projetar no futuro da sua linha:
- detalhes das novas estações: localização, acessibilidade, design e conexões com outros meios de transporte;
- a integração do bonde ao seu ambiente: rota precisa, integração urbana e paisagística;
- nova mobilidade ao longo da linha: ciclovias, estacionamento e equipamentos para bicicletas (aros, abrigos);
- infraestrutura técnica: localização de edifícios técnicos, muros de contenção, barreiras de segurança e barreiras acústicas;
- paisagismo: plantio de árvores, reflorestamento e ambiente de vida;
- perspectivas de imagem para visualizar melhor desenvolvimentos futuros;
- Detalhes da compensação ambiental realizada na área ao redor:
- o planejamento das operações;
- os diversos atores que constroem e financiam o projeto.
Uma ferramenta clara e completa para entender melhor, antecipar... E assuma a responsabilidade deste projeto de mobilidade!
Consulte o livro de planos