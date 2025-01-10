Floresta de Saint-Germain-en-Laye – Achères: início das operações

Este primeiro trimestre de 2025 marca o início dos trabalhos preparatórios para permitir a construção da extensão do Bonde T13 na antiga Grande Ceinture, no nível da estrutura "Saut de Mouton", que atravessa as linhas do RER na floresta, próximo ao distrito de Chêne Feuillu, em Achères.

Diversas operações, como a instalação de alojamento, desenvolvimento de acessos ao local, desmatamento e desmatagem , começarão.

Isso pode causar desacelerações na sua região, além de algumas mudanças no trânsito. As intervenções ocorrerão durante a semana, durante o dia, mas também ocasionalmente à noite (para não atrapalhar o tráfego ferroviário próximo) e alguns fins de semana a partir de abril. Em breve publicaremos uma programação completa dessas intervenções.

Para mais informações, veja as informações completas sobre o trabalho abaixo.