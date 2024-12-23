Romain, seu agente local, chegou!

Como parte da extensão do Bonde T13, seu novo referente local, Romain, agora está à sua disposição para facilitar a comunicação entre moradores locais, empresas, lojistas, autoridades locais e proprietários de projetos.

Sua missão: informá-lo diariamente sobre o progresso do trabalho, os impactos potenciais e as características do projeto. Romain também está lá para coletar suas dúvidas, preocupações ou sugestões e enviá-las diretamente aos proprietários do projeto para que possam fornecer uma resposta.

Você pode contatá-lo diretamente pelo telefone 06 02 04 86 68. Sua permanência será anunciada regularmente no site do projeto, bem como na página dedicada do Facebook e no canal do WhatsApp.

Romain também estará presente no campo, disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h , para responder suas perguntas e acompanhá-lo durante todo o projeto.

Não hesite em contatá-lo!