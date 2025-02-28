Início da reurbanização da ponte "Saut-de-Mouton" no setor de Chêne Feuillu d'Achères

Começaram as obras de reurbanização da ponte do antigo grande cinturão ferroviário, também conhecido como "Saut-de-Mouton". Está localizada na floresta de Saint-Germain-en-Laye, na periferia do distrito de Chêne Feuillu, em Achères. Essa estrutura estratégica está sendo reformulada para permitir que o bonde T13 atravesse a rede ferroviária nacional, melhorando assim a fluidez da rede de transporte.

Um projeto em múltiplas etapas

A escala de trabalho é organizada da seguinte forma:

Fevereiro - Maio de 2025: Construção das novas fundações.

Maio de 2025: Retirada de estruturas antigas.

Maio - Agosto de 2025: Montagem e instalação da nova estrutura.

Setembro de 2025: Finalizando o trabalho.

Intervenções noturnas e de fim de semana

Para limitar o impacto sobre o tráfego ferroviário das linhas que passam sob essa ponte, certos trabalhos terão que ser realizados à noite e nos fins de semana:

Trabalho noturno: de fevereiro até o final de abril de 2025, entre 23h e 5h.

Trabalhe em determinados fins de semana: durante o dia e à noite (das 23h às 5h) em determinados fins de semana de maio a julho de 2025. Para descobrir exatamente quais finais de semana estão envolvidos, convidamos você a ler as informações sobre o trabalho abaixo.

Estamos fazendo tudo o que podemos para minimizar o incômodo e garantir o bom funcionamento deste projeto, o que é essencial para o futuro do Bonde T13. Obrigado pela sua compreensão.

Para saber mais sobre essas operações, você pode consultar as informações do trabalho.