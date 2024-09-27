Início da renovação da linha férrea da grande via anel na floresta de Saint-Germain-en-Laye

Em meados de outubro de 2024, começarão as primeiras obras de extensão do bonde T13 até Poissy e Achères. Primeiramente, será a renovação dos trilhos ferroviários do grande anel viário na floresta de Saint-Germain-en-Laye . Para chegar à zona de trabalho, veículos de construção usarão o acesso pela Winchester Avenue, em frente ao prédio Bose. Até fevereiro, os veículos que saem do local seguirão a rue de Noailles para se juntar à RN 184.

Uma reunião para os habitantes do distrito de Winchester

Para informar os moradores do distrito de Winchester sobre a organização dessa obra, uma reunião informativa será realizada na quarta-feira, 2 de outubro, às 19h, no Quai des Possibles (antiga estação Lisière Pereire em Saint-Germain-en-Laye), uma oportunidade para a SNCF Réseau e a Île-de-France Mobilités, os proprietários do projeto, virem apresentar e discutir:

a extensão do bonde T13 até Achères,

o trabalho que ocorrerá na floresta de Saint-Germain-en-Laye,

o uso deste local de acesso, mas também as medidas implementadas para os habitantes do distrito.

Para saber mais, você pode consultar, na biblioteca de mídia, as informações sobre as obras / o panfleto de convite para a reunião informativa.