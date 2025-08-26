Demolição do pilar da antiga ponte na entrada de Poissy

Após a demolição da ponte, as equipes reorganizam o espaço liberado em preparação para o início da

Obras de desenvolvimento do bonde, início de 2026. O último pilar da antiga ponte, localizado no lado esquerdo da Avenue de Versalles enquanto desce em direção ao centro da cidade, será removido de 1º a 15 de setembro, e então as obras de terraplenagem continuarão nesta área até o início de outubro.

Cuidado

As faixas de tráfego na avenida foram redesenhadas e a calçada do lado oeste foi neutralizada até o fim das obras. Durante a demolição do pilar, a poluição por ruído e vibração pode ocorrer de tempos em tempos, apenas durante o dia.