Remoção da ponte sobre a Avenida Lefebvre em Poissy
Publicado em
Esta é a primeira grande operação no desenvolvimento da extensão do bonde T13!
Como o antigo Grande Anel Ferroviário não está mais em uso em Poissy, as pontes ferroviárias que o sustentavam serão removidas.
A primeira ponte a ser removida de 29 de maio a 1º de junho está localizada sobre a Avenida Fernand Lefebvre.
O objetivo dessa retirada é:
* Para abrir a perspectiva sobre a Avenue Fernand Lefebvre
* Desenvolver um pequeno estacionamento para a manutenção do bonde na floresta
* Economizar na manutenção de uma estrutura que se tornou obsoleta
É uma solução que é ao mesmo tempo mais econômica e mais harmoniosa para o ambiente urbano.
O projeto acontecerá em três etapas:
Etapa 1 – Preparação do Local
De 12 a 29 de maio de 2025
O tráfego alternado será montado na ponte, regulado por semáforos de obras e pela presença de um agente de trânsito.
Passo 2 – Remoção de Ponte
De 29 de maio a 1º de junho de 2025 (fim de semana da Ascensão)
A Avenida Fernand Lefebvre ficará fechada ao tráfego apenas na ponte durante essa operação. Por favor, respeite as instruções de segurança afixadas na área.
- Quinta-feira, 29 de maio, a partir das 10h, a ponte será removida
- Na sexta-feira, 30 e sábado, 31 de maio, os pilares da ponte serão removidos
- No domingo, 1º de junho, será realizada a finalização
Este trabalho terá impactos de ruído nos seguintes momentos:
- Quinta-feira, 29 de maio: das 5h às 22h.
- Sexta-feira, 30 e sábado, 31 de maio: das 6h às 22h
- Domingo, 1º de junho: das 9h às 18h
Estamos fazendo o possível para reduzir esses incômodos o máximo possível e pedimos desculpas pelo transtorno causado
Passo 3 – Finalizar o trabalho
2 a 14 de junho de 2025
O tráfego alternado podia ser restaurado dependendo do andamento da obra. Se as operações terminarem mais cedo, a alternância será suspensa de acordo. O tráfego continuará sendo regulado por semáforos e, se necessário, por um agente.
Tudo está sendo feito para limitar o incômodo e garantir o bom funcionamento deste estaleiro essencial de construção para a chegada do bonde T13 a Poissy.
Para mais informações, você pode consultar as informações sobre obras aqui.
Veja as informações do trabalho
Veja as informações do trabalho