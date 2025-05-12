Remoção da ponte sobre a Avenida Lefebvre em Poissy

Bonde

Esta é a primeira grande operação no desenvolvimento da extensão do bonde T13!

Como o antigo Grande Anel Ferroviário não está mais em uso em Poissy, as pontes ferroviárias que o sustentavam serão removidas.

A primeira ponte a ser removida de 29 de maio a 1º de junho está localizada sobre a Avenida Fernand Lefebvre.

O objetivo dessa retirada é:

* Para abrir a perspectiva sobre a Avenue Fernand Lefebvre

* Desenvolver um pequeno estacionamento para a manutenção do bonde na floresta

* Economizar na manutenção de uma estrutura que se tornou obsoleta

É uma solução que é ao mesmo tempo mais econômica e mais harmoniosa para o ambiente urbano.

O projeto acontecerá em três etapas:

Etapa 1 – Preparação do Local

De 12 a 29 de maio de 2025

O tráfego alternado será montado na ponte, regulado por semáforos de obras e pela presença de um agente de trânsito.

Passo 2 – Remoção de Ponte

De 29 de maio a 1º de junho de 2025 (fim de semana da Ascensão)

A Avenida Fernand Lefebvre ficará fechada ao tráfego apenas na ponte durante essa operação. Por favor, respeite as instruções de segurança afixadas na área.

  • Quinta-feira, 29 de maio, a partir das 10h, a ponte será removida
  • Na sexta-feira, 30 e sábado, 31 de maio, os pilares da ponte serão removidos
  • No domingo, 1º de junho, será realizada a finalização

Este trabalho terá impactos de ruído nos seguintes momentos:

  • Quinta-feira, 29 de maio: das 5h às 22h.
  • Sexta-feira, 30 e sábado, 31 de maio: das 6h às 22h
  • Domingo, 1º de junho: das 9h às 18h

Estamos fazendo o possível para reduzir esses incômodos o máximo possível e pedimos desculpas pelo transtorno causado

Passo 3 – Finalizar o trabalho

2 a 14 de junho de 2025

O tráfego alternado podia ser restaurado dependendo do andamento da obra. Se as operações terminarem mais cedo, a alternância será suspensa de acordo. O tráfego continuará sendo regulado por semáforos e, se necessário, por um agente.

Tudo está sendo feito para limitar o incômodo e garantir o bom funcionamento deste estaleiro essencial de construção para a chegada do bonde T13 a Poissy.

Para mais informações, você pode consultar as informações sobre obras aqui.

