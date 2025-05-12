Remoção da ponte sobre a Avenida Lefebvre em Poissy

Esta é a primeira grande operação no desenvolvimento da extensão do bonde T13!

Como o antigo Grande Anel Ferroviário não está mais em uso em Poissy, as pontes ferroviárias que o sustentavam serão removidas.

A primeira ponte a ser removida de 29 de maio a 1º de junho está localizada sobre a Avenida Fernand Lefebvre.

O objetivo dessa retirada é:

* Para abrir a perspectiva sobre a Avenue Fernand Lefebvre

* Desenvolver um pequeno estacionamento para a manutenção do bonde na floresta

* Economizar na manutenção de uma estrutura que se tornou obsoleta

É uma solução que é ao mesmo tempo mais econômica e mais harmoniosa para o ambiente urbano.