Desvio de linhas de ônibus no distrito de La Bruyère

Como parte dos trabalhos preparatórios para a extensão do bonde T13, parte da Rue de La Bruyère está fechada ao tráfego. A linha de ônibus 5 é, portanto, desviada e uma rota alternativa é criada para chegar à estação de Poissy. Na reunião pública realizada no distrito, ouvimos o problema de informar os usuários que moram no distrito. Abaixo você encontrará os elementos que permitem consultar as linhas de ônibus da região.

Nova rota para a linha 5

Para contornar a Rue de La Bruyère e o Boulevard Gambetta, onde as obras estão ocorrendo, a linha 5 foi reorganizada para garantir uma viagem mais suave até a estação Poissy RER, que se torna seu terminal terminal.

Uma nova parada Boulevard Rose foi instalada para atender o distrito de La Bruyère. Está localizada a apenas 130 metros da antiga parada La Bruyère, que pode ser acessada pelo túnel para pedestres. Todas as paradas na Avenue du Maréchal Foch e no distrito La Forêt são mantidas, exceto a parada Rue de la Marne, que não é mais atendida.

Possíveis partidas

A Linha 5 permite conexão com a linha 1 (Carrières-sous-Poissy ↔, Saint-Germain-en-Laye) e todas as linhas que atendem à estação. A parada Foch Justice na linha 5 está localizada a 600 metros da parada Fernand Lefebvre na linha 1.

Reforço da linha 1

Para melhorar o serviço ao distrito durante as obras, a linha 1 foi reforçada nos horários de pico, com um ônibus a cada 4 a 8 minutos.